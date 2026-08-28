Британский флот уничтожат за час: Политолог рассказал, почему Лондону срочно нужна война в Европе

Великобритания подталкивает Европу к большой войне с Россией потому, что рассчитывает за счёт этого поднять свою экономику и укрепить фунт стерлингов. Об этом в беседе с Life.ru заявил политолог Владимир Карасёв.

В Великобритании действительно есть проблемы потому, что они так и не смогли восстановить полностью нормальное развитие своей экономики после Брексита, выхода из состава Европейского союза. И именно с этим связана в том числе и такая активность британцев в Европе. Владимир Карасёв Политолог

Именно с этим эксперт связывает активность британцев на европейском направлении: Лондон, по его мнению, всеми силами толкает к милитаризации Польшу и Германию. Карасёв добавил, что конфликт был бы выгоден и Соединённым Штатам.

Отдельно политолог остановился на публикациях карт военных баз в СМИ. Он рассказал, что регулярно читает форумы бывших британских военных, в основном моряков. По его словам, они открыто высмеивают нынешнее руководство страны и генералитет.

«Британские ВМС будут уничтожены в течение первого часа», — приводит слова ветеранов Карасёв. Он отметил, что, по их оценке, армия страны в принципе не готова воевать с таким сильным противником, как Россия.

Причины нынешней ситуации политолог видит во внутренних проблемах Британии. Он перечислил кризис с мигрантами и нехватку рабочих рук. Работа есть, но выполнять её некому: сами британцы не привыкли к тяжёлому и низкооплачиваемому труду, а раньше эти места занимали приезжие из Восточной Европы. После Брексита Евросоюз закрыл своим гражданам возможность трудиться в Великобритании, и стране теперь приходится искать выход из кризиса. Именно поэтому, считает эксперт, и появляются странные публикации.

Карасёв подчеркнул, что российским силовикам и без того известно расположение британских баз, никакого секрета в этом нет. Демонстрацию карт собственным гражданам он объяснил попыткой их успокоить. Но, по его словам, самих британцев куда больше волнуют бытовые вопросы: как прожить на маленькую зарплату, как заплатить налоги и справиться с растущими трудностями.

Напомним, британская The Independent опубликовала карты с расположением военных баз страны вскоре после заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о возможном ответе России на применение ВСУ британского оружия. В материале отмечены объекты сухопутных войск и Королевских ВВС как в самой Британии, так и за её пределами.

Также Life.ru писал, что Великобритания ускоряет подготовку гражданской обороны на случай крупного кризиса. По данным The Telegraph, некоторые меры, которые планировалось реализовать к 2035 году, теперь должны быть готовы уже к 2030-му. Речь идёт о программе Home Defence Programme, которая призвана объединить действия военных и гражданских ведомств при серьёзных чрезвычайных ситуациях или конфликте.