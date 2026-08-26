Не ждать до 2035-го: Британия ускорила оборонные планы на фоне опасений из-за России

Великобритания ускоряет подготовку гражданской обороны на случай крупного кризиса. Некоторые меры, которые планировалось реализовать к 2035 году, теперь должны быть готовы уже к 2030-му, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

Речь идёт о программе Home Defence Programme, которая должна объединить действия военных и гражданских ведомств при серьёзных чрезвычайных ситуациях или конфликте. Один из собеседников газеты объяснил ускорение тем, что к концу десятилетия ряд угроз может стать более вероятным.

Какие именно мероприятия перенесли на пять лет вперёд, источники не раскрыли из-за секретности планов.

В программу входит и обновление так называемой «военной книги» — засекреченного правительственного плана, определяющего работу государства в условиях кризиса или вооружённого конфликта. По данным британских СМИ, последний раз документ полностью пересматривали в 2004 году.

Британские власти официально подтверждали ускорение Home Defence Programme ещё в июле. В правительственном отчёте говорится, что программа должна усилить координацию военного и гражданского планирования на фоне более сложной международной обстановки, киберугроз и других рисков.

Осенью Лондон также собирается запустить кампанию по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям. Британцам планируют рассказывать, какие запасы воды, еды и других необходимых вещей стоит держать дома на случай перебоев с электричеством, связью или работой магазинов. Рекомендации будут рассчитаны не только на военные риски, но и на кибератаки и экстремальные погодные явления.

Российская сторона неоднократно отвергала заявления о якобы планах Москвы напасть на страны НАТО. Ранее Life.ru рассказывал, что посольство РФ в Лондоне назвало утверждения о «российской угрозе» безосновательными и заявило об отсутствии у Москвы намерений вступать в вооружённое противостояние с Великобританией.