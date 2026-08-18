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18 августа, 13:27

«Будем рядом»: Бёрнэм ответил на предупреждения РФ свистом о приверженности поддержке Украины

Бёрнэм: Британия продолжит помогать Украине вопреки угрозам Москвы

Энди Бёрнэм. Обложка © ТАСС / Toby Melville

Энди Бёрнэм. Обложка © ТАСС / Toby Melville

Великобритания не свернёт помощь Украине, невзирая на предупреждения Москвы о последствиях применения Киевом британских беспилотников. Об этом заявил премьер-министр королевства Энди Бёрнэм, передаёт BBC.

Говоря об отношениях между Лондоном и Киевом, глава британского правительства подчеркнул неизменность своей позиции.

«Мы друзья не только в хорошие времена — мы будем рядом с Украиной в час беды, и это не изменится», — сказал он.

По словам Бёрнэма, поддержка нужна для того, чтобы Незалежная сохраняла способность защищаться. Он отметил, что такой же линии придерживались и прежние британские премьеры, и менять её никто не собирается.

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Вероника Бакумченко
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