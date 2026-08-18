«Будем рядом»: Бёрнэм ответил на предупреждения РФ свистом о приверженности поддержке Украины

Великобритания не свернёт помощь Украине, невзирая на предупреждения Москвы о последствиях применения Киевом британских беспилотников. Об этом заявил премьер-министр королевства Энди Бёрнэм, передаёт BBC.

Говоря об отношениях между Лондоном и Киевом, глава британского правительства подчеркнул неизменность своей позиции.

«Мы друзья не только в хорошие времена — мы будем рядом с Украиной в час беды, и это не изменится», — сказал он.

По словам Бёрнэма, поддержка нужна для того, чтобы Незалежная сохраняла способность защищаться. Он отметил, что такой же линии придерживались и прежние британские премьеры, и менять её никто не собирается.

Ранее сообщалось, что профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен назвал применение британских дронов для ударов по территории России шагом к прямой ядерной эскалации. По его оценке, подобные действия всё сильнее втягивают Лондон в конфликт и повышают риск опасного столкновения.