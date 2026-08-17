«Ещё один шаг к ядерной войне»: В Норвегии предостерегли англичан от поставок БПЛА Киеву

Применение британских беспилотников для ударов по российской территории способно приблизить прямую ядерную эскалацию. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

Эксперт отреагировал на сообщения о возможном использовании поставленных Великобританией дронов против целей в России. По его оценке, подобные шаги всё глубже втягивают Лондон в конфликт и повышают риски опасного столкновения.

«Великобритания делает ещё один шаг к ядерной войне», — написал Диесен в соцсети X.

Ранее Life.ru писал, что решение Лондона предоставить Киеву беспилотники для ударов по российской территории уже вызвало критику в Европе. Бывший кандидат в Европарламент Фидиас Панайоту Христофору назвал такой шаг Великобритании «чудовищной ошибкой» и усомнился, что страна после этого может претендовать на роль миротворца.