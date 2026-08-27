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27 августа, 19:04

Британские базы нанесли на карту: The Independent показала военные объекты после слов Захаровой

The Independent опубликовала карту британских военных баз после слов Захаровой

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Британская The Independent опубликовала карты с расположением военных баз страны вскоре после заявления Марии Захаровой о возможном ответе России на применение ВСУ британского оружия. В материале отмечены объекты сухопутных войск и Королевских ВВС как в самой Британии, так и за её пределами.

По данным газеты, в стране насчитывается свыше двух тысяч военных объектов с учётом резервных. Среди крупнейших армейских центров издание называет гарнизоны Олдершот и Колчестер, полигон Солсбери-Плейн, гарнизон Каттерик и казармы Бикон.

Отдельно The Independent нанесла на карту 34 базы Королевских ВВС. Наибольшая концентрация военных объектов приходится на район Олдершота в Гэмпшире — там их 35. Ещё 32 базы расположены в шотландских Аргайле, Бьюте и Южном Лохабере.

Публикация вызвала и ироничную реакцию в соцсетях. Некоторые пользователи вместо настоящих баз стали перечислять британские города и районы с большой долей мигрантов. Один из ответов, который оставил в соцсети X шотландский пользователь Макгрегор Маккензи, собрал почти 20 тысяч отметок «нравится».

«Очень надеюсь, что не прилетит по нашим заводам по производству боеприпасов, которые расположены в Брэдфорде, Бирмингеме, Тауэр-Хамлетс и Ньюхэме», — высказался он.

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Напомним, Великобритания, по данным The Telegraph, передала Киеву секретные сведения для возможного производства Storm Shadow. Мария Захарова заявила, что Москва фиксирует данные о передаче Лондоном Украине технологий, необходимых для возможного производства ракет Storm Shadow. Она также предупредила: ответом на удары ВСУ британским оружием могут стать военные объекты Великобритании как на Украине, так и за её пределами. Вскоре The Independent выпустила материал с картами расположения британских баз.

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Юлия Сафиулина
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