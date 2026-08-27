Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с жёстким предупреждением в адрес Великобритании на фоне использования ВСУ британского вооружения для атак на российскую территорию.

В ходе брифинга 27 августа дипломат подчеркнула, что Россия рассматривает любые британские военные объекты и технику — как на Украине, так и за её пределами — в качестве потенциальных целей для ответного удара. Захарова отметила, что Москва неоднократно предупреждала о подобном развитии событий.

«Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному», — заявила представитель МИД, подчеркнув решимость России защищать свои территории от ударов западным оружием.

Ранее Денис Пушилин заявил, что ВСУ нанесли удар по центру Донецка крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG. В результате происшествия травмы получили 11 человек. В их числе есть дети.