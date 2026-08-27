Попытка Киева самостоятельно наладить выпуск Storm Shadow/SCALP-EG упирается не столько в наличие комплектующих, сколько в утраченную производственную базу. Председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой Российской Федерации Сергей Липовой сообщил ТАСС, что российские удары разрушили технологические цепочки, необходимые для изготовления таких ракет.

По словам Липового, сейчас на Украине пытаются воссоздать отдельные элементы производства и организовать сборку высокоточного оружия. Однако, по его оценке, разрозненные производственные возможности не позволят получить полноценный аналог Storm Shadow.

Он также усомнился в надёжности ракет, которые могут собрать из доступных деталей. Нарушение технологии способно отразиться на работе систем управления и привести к тому, что боеприпас отклонится от расчётного курса.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что планы наладить на Украине сборку дальнобойных ракет SCALP не повлияют на ход специальной военной операции. По его словам, предыдущие поставки британских вооружений не помогли ВСУ изменить положение на фронте. Он добавил, что западные страны уже предоставили Киеву максимально возможную поддержку.