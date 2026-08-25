Планы наладить на Украине сборку дальнобойных ракет SCALP не повлияют на ход специальной военной операции. Такую оценку дал первый зампред Комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с ТАСС.

«Ход специальной военной операции уже ничто не изменит», — сказал депутат.

По словам Водолацкого, предыдущие поставки британских вооружений не помогли ВСУ изменить положение на фронте. Он добавил, что западные страны уже предоставили Киеву максимально возможную поддержку.

Storm Shadow/SCALP — крылатая ракета воздушного базирования, созданная с применением британских и французских технологий. Она использует инерциальную и спутниковую навигацию, сверяется с рельефом и на конечном участке наводится на цель с помощью инфракрасной системы.

Как сообщалось, Великобритания готовится передать Киеву закрытую техническую информацию, которая позволит Киеву начать производство дальнобойных ракет SCALP на украинской территории. Решение станет частью планов украинских властей по созданию собственного выпуска вооружения.