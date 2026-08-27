«Невменяемый премьер напросился»: В Госдуме призвали ударить по военным объектам Британии

Россия должна быть готова наносить удары по военным объектам Великобритании в ответ на использование британского вооружения Украиной. Такое мнение в беседе Life.ru высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Депутат резко раскритиковал позицию нового британского премьера Энди Бёрнэма, который после предупреждений Москвы заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев. Ранее западные СМИ сообщали об использовании произведённых в Великобритании беспилотников для ударов Украины в глубине российской территории.

«Британия нарывается — её новый премьер-министр оказался совершенно невменяемым», — заявил Журавлёв.

По мнению парламентария, Россия должна рассматривать предприятия, на которых производится передаваемое Киеву оружие, как возможные цели для ответных действий. В первую очередь он предложил обратить внимание именно на Великобританию.

«Нужно не бояться бить по заводам, где делают эти БПЛА, по всей Европе, а в Британии в особенности», — сказал депутат.

Журавлёв пошёл ещё дальше и предложил направить к британскому побережью российские атомные подлодки, в том числе оснащённые комплексами «Посейдон». По его мнению, такая демонстрация возможностей заставила бы Лондон изменить тон в отношениях с Москвой.

При этом Россия уже на официальном уровне усилила предупреждения в адрес Лондона. Ранее Life.ru рассказывал, что представитель нашего МИД Мария Захарова заявила о возможности ответных действий против британских военных объектов и техники — как на территории Украины, так и за её пределами.