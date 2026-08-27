Франция, Германия и Великобритания продолжают играть деструктивную роль в украинском кризисе и способствуют его дальнейшей эскалации. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

По словам дипломата, действия лидеров трёх европейских государств не приближают урегулирование конфликта, а, напротив, дополнительно подогревают напряжённость вокруг Украины.

«Отдельно хочется сказать о деструктивной роли лидеров Франции, ФРГ и Британии <…> в подкидывании дров в украинский кризис», — подчеркнула Захарова.

За последние недели европейские союзники Киева продолжили наращивать военную и финансовую поддержку. Франция пообещала передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики, а Великобритания в рамках работы «коалиции желающих» готовилась предоставить Киеву закрытые данные о британских компонентах ракет SCALP для организации их сборки на украинской территории. Германия, в свою очередь, в мае и июне выделила Украине около €700 млн военной помощи, тогда как общий объём европейской поддержки за эти два месяца приблизился к €11 млрд.