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Регион
22 августа, 16:45

Макрон пообещал Зеленскому новые поставки ракет-перехватчиков

Обложка © ТАСС / ЕРА

Обложка © ТАСС / ЕРА

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил готовность Парижа передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны. Данное решение принято на фоне критического дефицита боеприпасов для ПВО в ВСУ.

По словам украинского лидера, их запасы сократились в 2,5 раза относительно показателей 2025 года. Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход охарактеризовала ситуацию с защитой воздушного пространства как катастрофическую, отметив, что из-за нехватки ресурсов украинская сторона прекратила публикацию данных об эффективности работы ПВО.

«Я объявил Зеленскому об усилении нашей поддержки, включая поставку перехватчиков и продолжение нашего сотрудничества в соответствии с договорённостями», — написал Макрон в соцсети Х.

При этом глава Франции воздержался от уточнения номенклатуры и объемов планируемых к передаче Украине ракет-перехватчиков.

«Патриоты» стоят без дела: CNN узнал о критической нехватке ракет у Украины
«Патриоты» стоят без дела: CNN узнал о критической нехватке ракет у Украины

Ранее Life.ru сообщал, что у Украины закончились ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. По данным Financial Times, во время последних атак украинские расчёты не смогли задействовать системы из-за отсутствия боеприпасов. На фоне этого Воздушные силы Украины прекратили публиковать статистику перехвата российских ракет.

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Наталья Демьянова
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