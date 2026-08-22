Макрон пообещал Зеленскому новые поставки ракет-перехватчиков

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Зеленским подтвердил готовность Парижа передать Украине дополнительные ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны. Данное решение принято на фоне критического дефицита боеприпасов для ПВО в ВСУ.

По словам украинского лидера, их запасы сократились в 2,5 раза относительно показателей 2025 года. Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход охарактеризовала ситуацию с защитой воздушного пространства как катастрофическую, отметив, что из-за нехватки ресурсов украинская сторона прекратила публикацию данных об эффективности работы ПВО.

«Я объявил Зеленскому об усилении нашей поддержки, включая поставку перехватчиков и продолжение нашего сотрудничества в соответствии с договорённостями», — написал Макрон в соцсети Х.

При этом глава Франции воздержался от уточнения номенклатуры и объемов планируемых к передаче Украине ракет-перехватчиков.

Ранее Life.ru сообщал, что у Украины закончились ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. По данным Financial Times, во время последних атак украинские расчёты не смогли задействовать системы из-за отсутствия боеприпасов. На фоне этого Воздушные силы Украины прекратили публиковать статистику перехвата российских ракет.