«Патриоты» стоят без дела: CNN узнал о критической нехватке ракет у Украины

Украина практически исчерпала запасы ракет-перехватчиков для американских комплексов Patriot и в некоторых случаях уже не может применять их против баллистических ракет. Об этом сообщает CNN, журналисты которого получили доступ к одной из украинских установок.

По данным телеканала, одна из пусковых установок Patriot не производила запусков уже около шести недель. Главный инженер подразделения объяснил CNN, что без запаса перехватчиков сам комплекс фактически становится бесполезным. О серьёзном дефиците боеприпасов ранее также сообщала Financial Times: украинские чиновники говорили изданию о пустых пусковых установках во время последних ударов.

CNN связывает ситуацию в том числе с глобальной нехваткой ракет Patriot. Спрос на них резко вырос после масштабного применения систем противовоздушной обороны в ходе конфликта США с Ираном.

По оценке Института исследований внешней политики, в первые четыре дня боевых действий американские силы и их союзники расходовали порядка 225 ракет Patriot в сутки. Для сравнения, Lockheed Martin за весь 2025 год поставила 620 перехватчиков PAC-3 MSE. Компания рассчитывает в дальнейшем увеличить годовые производственные мощности примерно до двух тысяч ракет.

Проблему с нехваткой Patriot украинская сторона признаёт не впервые. Ещё в июле представители Киева говорили CNN, что перехватчиков недостаточно, а их собственное производство в ближайшее время развернуть не удастся.

Ранее Life.ru сообщал, что у Украины закончились ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. По данным Financial Times, во время последних атак украинские расчёты не смогли задействовать системы из-за отсутствия боеприпасов. На фоне этого Воздушные силы Украины прекратили публиковать статистику перехвата российских ракет.