Люди в панике: Украина перестала раскрывать статистику сбитых ракет

Воздушные силы Украины перестали публиковать статистику перехвата российских ракет, поскольку эти данные пугают жителей. Об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар.

«ВВС Украины объявили, что больше не будут публиковать статистику сбитых и несбитых ракет. Просто потому, что эта статистика сейчас выглядит очень катастрофично, и это, естественно, пугает людей», — сказал журналист.

По его словам, особую тревогу вызывают наиболее быстрые российские боеприпасы. Из-за постоянного давления и неизвестности многие украинцы находятся в растерянности.

Последний раз данные о количестве запущенных и перехваченных целей появились 8 августа. До этого такие сводки выходили каждое утро в официальном Telegram-канале.

Теперь командование указывает только типы применённого вооружения, не раскрывая число пусков и результаты работы ПВО. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил смену формата.

Украинская ПВО столкнулась с серьёзной нехваткой ракет-перехватчиков, а к зиме ситуация может стать ещё тяжелее. Перелом произошёл ещё 1 августа, после чего возможности ВСУ отражать удары баллистическими ракетами резко снизились.