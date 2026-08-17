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17 августа, 02:47

Люди в панике: Украина перестала раскрывать статистику сбитых ракет

Welt: ВВС Украины скрывают статистику сбитых ракет из-за паники

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Воздушные силы Украины перестали публиковать статистику перехвата российских ракет, поскольку эти данные пугают жителей. Об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар.

«ВВС Украины объявили, что больше не будут публиковать статистику сбитых и несбитых ракет. Просто потому, что эта статистика сейчас выглядит очень катастрофично, и это, естественно, пугает людей», — сказал журналист.

По его словам, особую тревогу вызывают наиболее быстрые российские боеприпасы. Из-за постоянного давления и неизвестности многие украинцы находятся в растерянности.

Последний раз данные о количестве запущенных и перехваченных целей появились 8 августа. До этого такие сводки выходили каждое утро в официальном Telegram-канале.

Теперь командование указывает только типы применённого вооружения, не раскрывая число пусков и результаты работы ПВО. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил смену формата.

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Украинская ПВО столкнулась с серьёзной нехваткой ракет-перехватчиков, а к зиме ситуация может стать ещё тяжелее. Перелом произошёл ещё 1 августа, после чего возможности ВСУ отражать удары баллистическими ракетами резко снизились.

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Виталий Приходько
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