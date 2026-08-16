Украинская ПВО столкнулась с серьёзной нехваткой ракет-перехватчиков, а к зиме ситуация может стать ещё тяжелее. Перелом произошёл ещё 1 августа, после чего возможности ВСУ отражать удары баллистическими ракетами резко снизились, сообщил «Царьграду» военный обозреватель Влад Шлепченко.

Поводом для его оценки стал материал Berliner Zeitung об истощении западных арсеналов. Шлепченко обратил внимание, что во время удара по Киеву 5 августа украинские зенитные комплексы, по имеющимся данным, не перехватили баллистические цели. По его версии, основной запас боеприпасов практически исчерпан, хотя часть могла остаться для особо важных случаев.

Обозреватель связывает дефицит не только с расходом ракет на Украине. Он утверждает, что американские запасы заметно сократились и после конфликта с Ираном, а быстро восполнить их промышленность пока не способна.

Шлепченко также прогнозирует тяжёлые последствия дальнейших ударов по украинской энергетике и логистике. По его мнению, в перспективе это способно обернуться масштабным гуманитарным кризисом и новой волной беженцев в Европу.

«Так что, как говорится, сдавайтесь, глупцы, всем лучше будет», — заключил обозреватель.

Ранее Life.ru сообщал, что у Украины закончились ракеты-перехватчики для комплексов Patriot. По данным издания, во время последних ударов часть расчётов ПВО попросту не могла работать из-за отсутствия боеприпасов.