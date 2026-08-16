У Украины закончились ракеты-перехватчики для зенитных комплексов Patriot. Об этом сообщила газета Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников.

По данным издания, при отражении последних ударов украинские расчёты ПВО ничего не могли сделать. Причина оказалась простой — установки Patriot были пусты.

Как утверждает FT, за последние недели Киев уже израсходовал то небольшое количество перехватчиков, которое поставил Вашингтон.

При этом в Москве неоднократно указывали, что поставки оружия Украине лишь мешают урегулированию и напрямую втягивают страны НАТО в конфликт. В Кремле такие действия называли «игрой с огнём». Там подчёркивали, что накачивание Киева западным вооружением не помогает переговорам и приведёт к негативным последствиям.

Также ранее немецкое издание Welt писало, что Владимир Зеленский оказался в тяжёлом положении перед зимой из-за острой нехватки ракет для Patriot. Его частые обращения к западным союзникам всё больше похожи на «крики о помощи» и говорят об отчаянии. По оценке газеты, дефицит зенитных ракет ощущают не только на Украине, но и в самих США, и в Европе, а ситуацию усугубило сокращение американских запасов на фоне боёв на Ближнем Востоке.