В РСМД не удивились возможной передаче Турцией американского оружия Киеву

Возможная передача Турцией американского оружия Украине не станет неожиданностью, поскольку Анкара давно поддерживает тесные военно-технические связи с Киевом. Об этом ТАСС заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.

Он напомнил, что Турция одновременно является членом НАТО и союзником США, но при этом сохраняет партнёрские отношения с Россией. Такой подход Тимофеев назвал многовекторной дипломатией.

«Но и с Украиной у Турции достаточно тесные и давние отношения, в том числе, судя по всему, и в военно-технической области. Для Турции Украина — это рынок сбыта, и турки зарабатывают, в том числе, на этом для себя выгоду», — отметил директор.

Ранее Госдеп уведомил Конгресс США о возможной передаче Киеву находящихся в Турции устаревших американских вооружений на $255,9 млн. В перечне упоминались реактивные системы залпового огня, боеприпасы, 203-миллиметровые снаряды и ракеты ATACMS.

Участие Анкары в такой схеме выглядит относительно нестандартно, однако большого удивления не вызывает с учётом её отношений сразу с несколькими сторонами конфликта.

Москва уже запросила у Вашингтона и Анкары разъяснения по поводу возможной сделки. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новые поставки оружия Киеву приведут к новым жертвам и нанесут ущерб отношениям России с США и Турцией.

Ранее в администрации президента Турции пока не смогли прокомментировать запрос Москвы о возможной передаче вооружений Украине. Представитель турецкой стороны заявил, что не располагает информацией по этому вопросу.