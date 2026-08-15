В администрации Эрдогана не смогли ответить на запрос РФ по поставкам оружия ВСУ
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Администрация президента Турции не смогла прокомментировать запрос Москвы относительно возможных поставок оружия Киеву. В беседе с РИА «Новости» представитель ведомства заявил, что информацией по данному вопросу не располагает.
На уточняющие вопросы о позиции турецкой стороны в этой сфере сотрудник администрации отвечать не стал.
Напомним, Россия направила запросы в Вашингтон и Анкару с требованием разъяснить ситуацию вокруг возможной передачи Украине крупной партии вооружений, находящихся на территории Турции. Поводом для обращения стали документы американского Конгресса, обнародованные 9 августа. Из них следует, что Госдеп США уведомил законодателей о планах поставить Киеву 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня M270 MLRS, а также значительное количество боеприпасов к ним.
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