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15 августа, 19:01

В администрации Эрдогана не смогли ответить на запрос РФ по поставкам оружия ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sener Dagasan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Sener Dagasan

Администрация президента Турции не смогла прокомментировать запрос Москвы относительно возможных поставок оружия Киеву. В беседе с РИА «Новости» представитель ведомства заявил, что информацией по данному вопросу не располагает.

На уточняющие вопросы о позиции турецкой стороны в этой сфере сотрудник администрации отвечать не стал.

Турция продолжает контакты с США по урегулированию конфликта на Украине
Турция продолжает контакты с США по урегулированию конфликта на Украине

Напомним, Россия направила запросы в Вашингтон и Анкару с требованием разъяснить ситуацию вокруг возможной передачи Украине крупной партии вооружений, находящихся на территории Турции. Поводом для обращения стали документы американского Конгресса, обнародованные 9 августа. Из них следует, что Госдеп США уведомил законодателей о планах поставить Киеву 12 пусковых установок реактивных систем залпового огня M270 MLRS, а также значительное количество боеприпасов к ним.

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Юлия Сафиулина
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