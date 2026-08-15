В администрации Эрдогана не смогли ответить на запрос РФ по поставкам оружия ВСУ

Администрация президента Турции не смогла прокомментировать запрос Москвы относительно возможных поставок оружия Киеву. В беседе с РИА «Новости» представитель ведомства заявил, что информацией по данному вопросу не располагает.

На уточняющие вопросы о позиции турецкой стороны в этой сфере сотрудник администрации отвечать не стал.