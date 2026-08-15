МИД России запросил у США и Турции разъяснений по поводу перевооружения ВСУ

Москва потребовала от Вашингтона и Анкары прояснить ситуацию вокруг сообщений о передаче оружия Киеву. Как сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская сторона ожидает от партнёров чётких комментариев по поводу этих данных, которые вызывают серьёзную обеспокоенность у дипломатов.

«МИД России запросил в Вашингтоне и Анкаре разъяснений в связи с обнародованной Конгрессом США информацией», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном пресс-службой российского внешнеполитического ведомства.

Представитель МИД подчеркнула, что подобные поставки не изменят ход специальной военной операции, однако приведут к росту числа жертв и разрушений. Кроме того, Захарова отметила, что такие действия Вашингтона и Анкары наносят существенный вред двусторонним отношениям с Россией.

Напомним, ранее Госдеп США проинформировал законодателей о планах по передаче Украине крупной партии вооружений, которые в настоящее время находятся в Турции. Как стало известно 9 августа из документов американского Конгресса, речь идёт о 12 пусковых установках реактивных систем залпового огня M270 MLRS, а также о значительном количестве боеприпасов к ним.