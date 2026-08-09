Государственный департамент США проинформировал законодателей о планах по передаче Украине крупной партии вооружений, которые в настоящее время находятся в Турции. Как стало известно 9 августа из документов американского Конгресса, речь идёт о 12 пусковых установках реактивных систем залпового огня M270 MLRS, а также о значительном количестве боеприпасов к ним.

Согласно документации, в пакет поставок входят 2524 неуправляемые ракеты M26 с кассетными боеприпасами двойного назначения улучшенного типа (DPICM) и 47 тысяч артиллерийских снарядов M509A1 калибра 203 мм с аналогичными боевыми частями. Сделка предполагает безвозвратную передачу этого вооружения украинской стороне.

Организацией поставок займутся несколько частных компаний. С турецкой стороны в сделке задействованы предприятия MKE, ASFAT и ARCA Savunma, с болгарской — VTIC International Ltd., а также американские компании Pansophico и Patriot Defense Group.

Ранее главарь киевского руководства Владимир Зеленский заявил, что Украине потребуется от 12 месяцев до нескольких лет, чтобы развернуть производство систем ПВО Patriot. По его словам, Киеву сначала необходимо получить необходимые лицензии. Экс-комик связал длительные сроки с правилами и процедурами, которые действуют в США и европейских странах.