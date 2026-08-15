Ящик Пандоры открыт: Захарова предрекла ужасные последствия от новых поставок Киеву от США и Турции

Москва не понимает, чем руководствуются Вашингтон и Анкара, рассматривая возможность передачи Киеву крупной партии вооружений. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, вокруг предполагаемой сделки остаётся много вопросов. В частности, пока не ясно, кто выступил инициатором реэкспорта, на каких условиях может состояться передача, а также когда и каким образом оружие планируют доставить украинской стороне.

«Не ясно, чем именно руководствовались участники сделки в лице властей США и Турции, решив открыть очередной ящик Пандоры», — заявила дипломат.

Захарова также указала на противоречие между возможными поставками и заявлениями двух стран о заинтересованности в политико-дипломатическом урегулировании конфликта. По оценке представителя МИД, подобные действия способны затянуть боевые действия и привести к новым человеческим жертвам.

Российское внешнеполитическое ведомство уже запросило у Вашингтона и Анкары разъяснения в связи с появившейся в Конгрессе США информацией.

Ранее стало известно, что Госдеп уведомил Конгресс о возможной передаче Киеву крупной партии вооружений, находящихся в Турции. В документах упоминались 12 пусковых установок M270 MLRS, 2524 ракеты M26 и 47 тысяч артиллерийских снарядов калибра 203 мм. В организации поставок предполагается участие турецких, американских и болгарской компаний.