«На Украине паника»: Клинцевич оценил состояние ПВО Незалежной после запрета данных об ударах

Украинская система ПВО серьёзно истощена и уже не способна выстраивать полноценную эшелонированную оборону, поэтому запрет Киева на публикацию данных об ударах ничего не изменит. Такое мнение в беседе с Life.ru высказал военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

По его словам, наиболее сложными целями для украинской ПВО остаются российские гиперзвуковые ракеты. Клинцевич утверждает, что «Кинжалы» и «Цирконы» практически невозможно перехватить имеющимися у Киева средствами, тогда как определённые возможности сохраняются против дозвуковых крылатых ракет типа «Калибр».

Эксперт пояснил, что, по официальным данным НАТО, процент поражения целей в России составляет 95–98%, то есть из 100 запущенных управляемых боеприпасов (ракет или дронов) до цели доходят практически все, что говорит о крайне тяжёлой ситуации для Киева.

Но сегодня система ПВО в силу её скудности на Украине очень ограничена и раздёргана. Создать систему, когда на дальних, средних и ближних рубежах осуществляется перехват так, как это делается в России, Украина уже давно не в состоянии. Поэтому, запуская до тысячи беспилотных летательных средств и заставляя раздёргивать систему ПВО, мы добиваемся того, что даже «Калибры» спокойно проходят и наносят очень серьёзное огневое поражение, я уже не говорю про гиперзвук. Франц Клинцевич военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана

Эксперт добавил, что в России об этом открыто не говорят, но работа в этом направлении ведётся уже давно: при массированных групповых ударах среди высокоточных боеприпасов есть специальные, предназначенные для поражения систем ПВО — они наводятся на излучение радара, включая зарубежные системы.

По его словам, Вооружённые силы России научились действовать очень эффективно, и нынешние удары с количеством до тысячи боеприпасов не являются предельными — в ближайшее время их интенсивность значительно возрастёт.

Сегодня на Украине реально паника, большие проблемы. Пока что эти проблемы в военном секторе уже начали затрагивать и гражданский, потому что наносится ущерб топливно-энергетическому комплексу, газораспределительным средствам, станциям распределения электроэнергии на входе в большие промышленные узлы и заводы. Это затрагивает, к сожалению, гражданский сектор. Но пока что он не страдает от наших ударов так, как страдает наш от их действий, исходя из того, что они целенаправленно наносят удары по мирным объектам. Франц Клинцевич военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана

При этом он считает, что ПВО на Украине сегодня практически отсутствует, и именно с этим связаны все проблемы и постоянные обращения Зеленского. Он пояснил, что российские беспилотники, в том числе реактивные «Герани» различных модификаций, запускаются в большом количестве, летят на низкой высоте (40–50 метров) и на высокой скорости (до 500 км/ч), что делает их перехват крайне сложным для большинства средств ПВО.

По его словам, баллистические ракеты «Искандер», «Циркон» и «Кинжал» украинскими системами не сбиваются вообще, из «Калибров» поражается лишь небольшая часть, а в основном удаётся перехватывать маломощные дроны со скоростью 150–200 км/ч, поэтому общий процент перехвата высокоточных боеприпасов составляет всего 3–5%, тогда как ранее эффективным считалось поражение 50% целей.

Нам не очень важно оценивать статистику украинской ПВО, так что, если после запрета мы не сможем сделать этого в полной мере – трагедии не будет. Нам важно получать информацию о результатах наших ударов. Если, допустим, по крупному предприятию нанесли удар и боеприпасы упали, напрочь разрушив завод по производству беспилотников, при этом семь таких же боеприпасов сбили, то удар всё равно считается очень удачным. Затраты, которые понёс противник, превышают в сотни, а то и в тысячи раз средства, потраченные на его поражение. Франц Клинцевич военный эксперт, глава Российского союза ветеранов Афганистана

Ранее корреспондент телеканала Welt Ибрагим Набар заявил, что Воздушные силы Украины прекратили публиковать статистику перехвата российских ракет, поскольку эти данные, по его словам, стали выглядеть «катастрофично» и пугают жителей. Он отметил, что особенно тревожат быстрые российские боеприпасы, а из-за давления и неизвестности многие украинцы растеряны. Последняя такая сводка вышла 8 августа, хотя раньше их публиковали ежедневно.