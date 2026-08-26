Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Лондон продолжает вмешиваться в украинский конфликт из-за чрезмерной сосредоточенности на России. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала.

По мнению эксперта, британские власти недооценивают возможности Москвы и переоценивают собственные.

«Мы настолько одержимы русскими, что не способны сделать шаг назад и признать, что они сильны, а мы — нет, и что связываться с ними — далеко не лучшая идея», — сказал Меркурис.

Отдельно аналитик высказался о передаче Киеву чертежей ракет Storm Shadow. Он считает, что такие действия Лондона лишь усиливают напряжённость в отношениях с Москвой.

При этом Меркурис предположил, что британские власти понимают риск оказаться вовлечёнными в ситуацию, с которой не смогут справиться. По его словам, рассчитывать на помощь США в случае серьёзного обострения также может оказаться ошибкой.

Ранее Константинов заявил, что поддержка Украины со стороны Британии продиктована геополитическими интересами Лондона. Глава крымского парламента назвал обещание Энди Бёрнема продолжать помощь Киеву «холодным и циничным расчётом».