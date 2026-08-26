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Регион
26 августа, 09:21

«Мы одержимы русскими»: На Западе заявили о бессилии Британии перед Россией

Меркурис: Лондон вмешивается в конфликт на Украине из-за одержимости Россией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sa4reel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sa4reel

Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что Лондон продолжает вмешиваться в украинский конфликт из-за чрезмерной сосредоточенности на России. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала.

По мнению эксперта, британские власти недооценивают возможности Москвы и переоценивают собственные.

«Мы настолько одержимы русскими, что не способны сделать шаг назад и признать, что они сильны, а мы — нет, и что связываться с ними — далеко не лучшая идея», — сказал Меркурис.

Отдельно аналитик высказался о передаче Киеву чертежей ракет Storm Shadow. Он считает, что такие действия Лондона лишь усиливают напряжённость в отношениях с Москвой.

При этом Меркурис предположил, что британские власти понимают риск оказаться вовлечёнными в ситуацию, с которой не смогут справиться. По его словам, рассчитывать на помощь США в случае серьёзного обострения также может оказаться ошибкой.

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Ранее Константинов заявил, что поддержка Украины со стороны Британии продиктована геополитическими интересами Лондона. Глава крымского парламента назвал обещание Энди Бёрнема продолжать помощь Киеву «холодным и циничным расчётом».

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Дарья Денисова
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