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25 августа, 03:00

Bloomberg: Бёрнем планирует убедить Трампа передать Киеву ракеты Patriot

Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Обложка © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем намерен вместе с другими европейскими лидерами обсудить в США передачу Украине ракет для комплексов Patriot. Переговоры могут пройти в сентябре на фоне подготовки к зимнему периоду.

По данным Bloomberg, британский премьер рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом и убедить Вашингтон предоставить Киеву доступ к части американских запасов зенитных ракет.

«Бёрнем заявил, что он и другие европейские лидеры планируют посетить США в следующем месяце, чтобы убедить президента Дональда Трампа разрешить Украине доступ к части запасов зенитных ракет Patriot перед зимой», — говорится в публикации.

Ожидается, что встреча может состояться в Нью-Йорке во время Генеральной ассамблеи ООН. Также европейские политики планируют провести очередное заседание так называемой «коалиции желающих».

По информации агентства, участники переговоров обсудят возможную передачу Киеву ракет-перехватчиков для систем Patriot из американских и других зарубежных запасов. При этом окончательное решение будет зависеть от позиции Вашингтона.

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Ранее The Telegraph сообщал, что Британия передала Украине секретную информацию для возможного производства Storm Shadow. Речь идёт о данных по компонентам ракет, которые Лондон предоставил Киеву во время визита Энди Бёрнема. При этом для запуска собственного производства Украине потребуется создать сложные производственные линии и решить вопрос с доступом к отдельным технологиям.

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