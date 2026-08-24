Зеленский просит ЕС выделить Украине 10 млрд долларов на оружие досрочно

Украине не хватает 27 млрд долларов для покрытия финансового дефицита и обеспечения Вооружённых сил страны оружием. Владимир Зеленский предложил направить часть европейского кредитного финансирования, которое планировали на 2027 год, уже в текущем году.

По словам киевского главаря, около 10 млрд долларов Украине нужно в январе и феврале для закупки вооружения. Речь идёт в том числе об оружии, которое уже производят европейские предприятия. Об этом говорится в публикации на сайте офиса Зеленского.

Он объяснил необходимость досрочного финансирования тем, что Минобороны Украины направило средства, запланированные на конец года, на закупку дополнительных беспилотников и другие «неотложные оборонные нужды».

Ранее Зеленский сообщил, что Украине потребуется до 360 ракет для комплексов Patriot, чтобы обеспечить работу противовоздушной обороны зимой 2026–2027. Киев также рассчитывает получить часть боеприпасов из запасов США и готов оплатить их. По словам Зеленского, Украина хотела бы получить таким образом 5–10% необходимых боеприпасов.