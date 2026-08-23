Владимир Зеленский заявил, что критика военного руководства не должна переходить в оскорбления. Об этом он сказал во время общения с журналистами, комментируя негативные высказывания в адрес украинских генералов.

«Может, кому-то не нравится Сырский по тем или иным причинам. Но лозунги: «Сырский — чёрт», «Хмара — чёрт»... А дальше что будет? Скажут: «Буданов* — чёрт»? Слушайте, это перебор», — сказал глава киевского режима.

По его словам, нельзя так относиться к военным, которые защищают страну и благодаря которым вообще возможны мирные протесты в Киеве. Зеленский подчеркнул, что оскорбительные ярлыки в адрес командования недопустимы, особенно в условиях военного времени.

Напомним, 22 июля Владимир Зеленский отправил Сырского в отставку, а его место занял Михаил Драпатый, прежде командовавший Объединёнными силами ВСУ. Оказавшись на новом месте Драпатый начал зачистку командного состава, отстранив от должности начальника штаба сухопутных войск генерала Александра Грузевича. Тот был ключевой фигурой в командной иерархии, приближённой к прежнему главкому Александру Сырскому.

* Включён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.