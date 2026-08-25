Telegraph: Лондон передал Киеву секретные данные для производства Storm Shadow
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Великобритания передала Украине секретную информацию, необходимую для возможного запуска производства крылатых ракет Storm Shadow на украинской территории. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.
По данным издания, премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем во время первого визита в Киев передал украинской стороне данные о компонентах ракет. Лондон также заявил о намерении продолжать военную поддержку Украины.
«Я горжусь вкладом нашей страны в развитие Украины, и я хочу, чтобы украинский народ услышал от меня, что наша поддержка не ослабнет. В конце концов, безопасность Украины — это наша безопасность», — заявил Бёрнем.
Storm Shadow — авиационные ракеты большой дальности, которые используются для поражения защищённых целей. Великобритания поставляет их Украине с 2023 года. Франция также согласилась передать Киеву данные по своей версии ракеты Scalp-EG.
При этом остаются вопросы по ключевым технологиям. The Telegraph отмечает, что ракеты используют американские данные целеуказания и навигационные системы, поэтому пока неизвестно, разрешит ли Вашингтон передачу такой информации для будущих украинских производственных линий. Кроме того, создание собственного выпуска Storm Shadow потребует сложного оборудования и развёртывания полноценного производства. Сроки возможного запуска серийного выпуска ракет не называются.
Ранее Британия получила доступ к украинским данным с поля боя для обучения искусственного интеллекта. Лондон подключился к базе Avengers AI Labs, где собрана информация с камер и датчиков, установленных в зоне боевых действий. Эти данные планируют использовать для разработки технологий в сфере обороны и безопасности.
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