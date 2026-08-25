Telegraph: Лондон передал Киеву секретные данные для производства Storm Shadow

Великобритания передала Украине секретную информацию, необходимую для возможного запуска производства крылатых ракет Storm Shadow на украинской территории. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источники.

По данным издания, премьер-министр Великобритании Энди Бёрнем во время первого визита в Киев передал украинской стороне данные о компонентах ракет. Лондон также заявил о намерении продолжать военную поддержку Украины.

«Я горжусь вкладом нашей страны в развитие Украины, и я хочу, чтобы украинский народ услышал от меня, что наша поддержка не ослабнет. В конце концов, безопасность Украины — это наша безопасность», — заявил Бёрнем.

Storm Shadow — авиационные ракеты большой дальности, которые используются для поражения защищённых целей. Великобритания поставляет их Украине с 2023 года. Франция также согласилась передать Киеву данные по своей версии ракеты Scalp-EG.

При этом остаются вопросы по ключевым технологиям. The Telegraph отмечает, что ракеты используют американские данные целеуказания и навигационные системы, поэтому пока неизвестно, разрешит ли Вашингтон передачу такой информации для будущих украинских производственных линий. Кроме того, создание собственного выпуска Storm Shadow потребует сложного оборудования и развёртывания полноценного производства. Сроки возможного запуска серийного выпуска ракет не называются.

Ранее Британия получила доступ к украинским данным с поля боя для обучения искусственного интеллекта. Лондон подключился к базе Avengers AI Labs, где собрана информация с камер и датчиков, установленных в зоне боевых действий. Эти данные планируют использовать для разработки технологий в сфере обороны и безопасности.