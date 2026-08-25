Британия получит доступ к данным ВСУ для обучения ИИ

Великобритания получит доступ к данным с украинского поля боя, которые используются для обучения систем искусственного интеллекта. Соответствующее соглашение подписали во время визита британского премьера Энди Бёрнема в Киев, сообщили в Минобороны Соединённого Королевства.

Речь идёт о подключении Лондона к базе данных украинской лаборатории искусственного интеллекта Avengers AI Labs. В ней собрана информация из реальных боевых условий, которую используют для разработки и совершенствования моделей ИИ.

«Соглашение обеспечит доступ к базе данных Avengers AI Labs, содержащей информацию из реальных боевых условий, используемую для обучения моделей искусственного интеллекта», — говорится в заявлении британского ведомства.

По данным Минобороны Британии, сведения собираются с помощью тысяч камер дневного наблюдения и инфракрасных датчиков, размещённых в зоне боевых действий. Лондон планирует применять полученные данные для задач обороны и национальной безопасности. В британском ведомстве отметили, что сотрудничество позволит изучать практический опыт применения современных технологий в условиях конфликта. При этом детали использования базы и объём передаваемой информации не раскрываются.

Ранее Украина и Норвегия договорились расширить сотрудничество в области беспилотных технологий. Стороны подписали соглашение о совместной работе над дронами и стратегическом партнёрстве. При этом конкретные параметры новых проектов публично раскрывать не стали.