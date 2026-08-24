Украина и Норвегия подписали соглашение о сотрудничестве по дронам

Украина и Норвегия договорились о расширении оборонного сотрудничества в сфере беспилотных систем. Соглашение о совместной работе по дронам подписали Владимир Зеленский и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

О подписании договорённостей Зеленский сообщил в своём телеграм-канале. По его словам, стороны заключили соглашение в формате Drone Deal, а также декларацию о стратегическом партнёрстве.

Документ о стратегическом партнёрстве получил название «Елизавета» – в честь дочери древнерусского князя Ярослава Мудрого, которая стала супругой норвежского короля Харальда III.

Соглашение по беспилотным системам предусматривает развитие сотрудничества между странами в оборонной сфере. Подробности договорённостей стороны публично не раскрыли.

Ранее Life.ru писал, что в Евросоюзе возникли вопросы о будущем части соглашений с Украиной после ухода бывшего министра обороны Михаила Фёдорова. Речь идёт о документах, связанных с доступом украинских компаний к европейским программам, финансированию и совместному производству.