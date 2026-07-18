Подписал — и ушёл: Что будет с соглашениями ЕС и Украины после отставки Фёдорова

В Евросоюзе обеспокоены судьбой оборонных соглашений с Украиной, подписанных при экс-министре обороны Михаиле Фёдорове до его отставки. Об этом пишет EUObserver.

«Для Европы это вовсе не далёкие дворцовые интриги. В последние дни пребывания на должности Фёдоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству», — говорится в статье.

Теперь, отмечает издание, остаётся неясным, сохранится ли прежний порядок тендеров и закупок.