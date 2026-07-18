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18 июля, 11:21

Подписал — и ушёл: Что будет с соглашениями ЕС и Украины после отставки Фёдорова

EUObserver: Отставка Фёдорова ставит под вопрос подписанные им соглашения с ЕС

Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV

Михаил Фёдоров. Обложка © Telegram / FEDOROV

В Евросоюзе обеспокоены судьбой оборонных соглашений с Украиной, подписанных при экс-министре обороны Михаиле Фёдорове до его отставки. Об этом пишет EUObserver.

«Для Европы это вовсе не далёкие дворцовые интриги. В последние дни пребывания на должности Фёдоров подписал соглашения, открывающие доступ украинским фирмам к программам ЕС, финансированию и совместному производству», — говорится в статье.

Теперь, отмечает издание, остаётся неясным, сохранится ли прежний порядок тендеров и закупок.

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Ранее Михаил Фёдоров подтвердил свой уход с поста министра обороны Украины, назвав работу в ведомстве большой честью. Позже Владимир Зеленский объяснил, что решение связано с затяжным конфликтом между Минобороны и Генштабом ВСУ. По его словам, в военное время противостояние двух ключевых структур было недопустимым. При этом украинский политик считает, что не лишним было бы выгнать вместе с ним и главкома армии Александра Сырского.

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