На Западе нашли главный минус Сырского и вступились за уволенного Фёдорова
FT: Главком ВСУ Сырский не имел чёткой стратегии, что раздражало Фёдорова
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Главной проблемой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского остаётся отсутствие чёткой стратегии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны Украины. По словам собеседника издания, военачальник делает ставку прежде всего на увеличение численности армии.
Как утверждает инсайдер, позиция Сырского сводится к тому, что ВСУ нужно лишь «как можно больше мобилизовать людей». Другого подхода придерживался бывший министр обороны Михаил Фёдоров. Он пытался активнее внедрять в войска современные технологии и менять принципы ведения боевых действий.
В частности, речь шла о более широком использовании беспилотников и робототехнических комплексов на поле боя. Фёдоров также добивался реформирования армии, чтобы подразделения могли быстрее приспосабливаться к меняющимся условиям конфликта, утверждает автор статьи.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отреагировал на заявления Михаила Фёдорова, который ранее призвал к его увольнению. В своём сообщении генерал заявил, что Киев удалось сохранить якобы благодаря обороне столицы в 2022 году. Конфликт в военном руководстве Незалежной закончился отставкой Фёдорова. Как писали украинские СМИ, Владимир Зеленский в кулуарах признавался, что в идеале нужно было уволить и Фёдорова, и Сырского.
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