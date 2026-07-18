На Западе нашли главный минус Сырского и вступились за уволенного Фёдорова

Главной проблемой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского остаётся отсутствие чёткой стратегии. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны Украины. По словам собеседника издания, военачальник делает ставку прежде всего на увеличение численности армии.

Как утверждает инсайдер, позиция Сырского сводится к тому, что ВСУ нужно лишь «как можно больше мобилизовать людей». Другого подхода придерживался бывший министр обороны Михаил Фёдоров. Он пытался активнее внедрять в войска современные технологии и менять принципы ведения боевых действий.

В частности, речь шла о более широком использовании беспилотников и робототехнических комплексов на поле боя. Фёдоров также добивался реформирования армии, чтобы подразделения могли быстрее приспосабливаться к меняющимся условиям конфликта, утверждает автор статьи.