На грани рецессии: Блокада Ормуза практически заморозила экономику Британии

Экономика Великобритании может вырасти всего на 0,3% в 2027 году, если перебои с судоходством через Ормузский пролив сохранятся до конца декабря. Об этом сообщила BBC, ссылаясь на источники в британском Минфине.

Ведомство уже представило расчёты премьер-министру Энди Бернэму. Ожидаемый показатель практически означает стагнацию и резко отличается от официального прогноза, предусматривавшего рост ВВП на 1,6%.

Ещё более тяжёлый сценарий подготовила консалтинговая компания EY. Если пролив останется закрытым до середины 2027 года, британская экономика может сократиться на 0,2%.

При таком развитии событий цены на нефть способны подняться до $150 за баррель, а инфляция в Британии — превысить 6%. В базовом сценарии EY рассчитывает на частичное возобновление судоходства до конца третьего квартала 2026 года.

Весной британские власти уже ухудшили прогноз роста экономики на текущий год с 1,4% до 1,1%. Эти расчёты составлялись до обострения ближневосточного конфликта и нового закрытия Ормузского пролива.

Ранее The Guardian писал, что Британия ежегодно теряет £125 миллиардов из-за кризиса молодёжной занятости. Около миллиона молодых британцев не работают, не учатся и не проходят обучение, попав в категорию NEET. На ситуацию повлияли кризис 2008 года, пандемия, рост стоимости жизни и сокращение госуслуг. Расходы на молодёжные службы в Англии упали на 76 процентов — на £1,3 миллиарда, в стране закрылись тысячи клубов, а социальные работники массово уволились. Всё это происходит на фоне трансформации рынка труда искусственным интеллектом.