«Слава Аллаху!»: США полностью контролируют Ормузский пролив, утверждает Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил о полном контроле американских военных над Ормузским проливом. Соответствующее сообщение он опубликовал в своей соцсети Truth Social. По его словам, военно-морская блокада превратилась в «стальную стену», и Иран не может ничего с этим поделать.

Трамп также утверждает, что у Ирана нет флота и военно-воздушных сил, солдаты не получают зарплату, а Корпус стражей исламской революции разгромлен и отступает. Он добавил, что экономика страны разрушена, инфляция достигает 300 процентов, а Иран больше не является «задирой» Ближнего Востока.

«Всё, что у них есть, — это фейковые новости и 300-процентная инфляция, а ситуация только ухудшается! Иран — это сплошные разговоры и никаких действий, он больше не «задира» Ближнего Востока. Слава Аллаху!» — написал американский лидер.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намеренно сдерживает переговоры с Ираном, наблюдая за галопирующей инфляцией и нехваткой денег в Тегеране. По его оценке, переговоры идут недостаточно активно, а морская изоляция ускоряет падение экономики. Американский лидер провёл параллель между диалогом и шахматной партией, где важен просчёт ходов.