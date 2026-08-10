Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 августа, 17:36

Трамп потребовал от Ирана компенсации за «всех убитых и раненых»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Дональд Трамп выступил с требованием к иранским властям о выплате репараций. По мнению американского лидера, Тегеран обязан компенсировать ущерб за гибель и ранения людей в ходе различных вооружённых столкновений и инцидентов с подрывом на минах.

Кроме того, президент США настаивает на необходимости выплат семьям граждан, погибших в ходе протестных акций в Иране за последние полвека.

«Я поручил своим представителям включить это в повестку дальнейших переговоров», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

WSJ: Трамп готов отказаться от ядерной сделки с Ираном ради открытия Ормуза
WSJ: Трамп готов отказаться от ядерной сделки с Ираном ради открытия Ормуза

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намеренно сдерживает переговоры с Ираном, наблюдая за галопирующей инфляцией и нехваткой денег в Тегеране. По его словам, диалог ведётся «вполсилы», а морская блокада стала катализатором экономического спада. Переговорный процесс президент США сравнил с шахматной партией, требующей стратегического расчёта.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Иран
  • Война на Ближнем Востоке
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar