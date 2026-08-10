Трамп потребовал от Ирана компенсации за «всех убитых и раненых»

Дональд Трамп выступил с требованием к иранским властям о выплате репараций. По мнению американского лидера, Тегеран обязан компенсировать ущерб за гибель и ранения людей в ходе различных вооружённых столкновений и инцидентов с подрывом на минах.

Кроме того, президент США настаивает на необходимости выплат семьям граждан, погибших в ходе протестных акций в Иране за последние полвека.

«Я поручил своим представителям включить это в повестку дальнейших переговоров», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намеренно сдерживает переговоры с Ираном, наблюдая за галопирующей инфляцией и нехваткой денег в Тегеране. По его словам, диалог ведётся «вполсилы», а морская блокада стала катализатором экономического спада. Переговорный процесс президент США сравнил с шахматной партией, требующей стратегического расчёта.