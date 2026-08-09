WSJ: Трамп готов отказаться от ядерной сделки с Ираном ради открытия Ормуза

Дональд Трамп в частных беседах допускал завершение конфликта с Ираном даже без заключения ядерной сделки. Для объявления победы американскому лидеру могло быть достаточно полного открытия Ормузского пролива, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников США.

По данным газеты, в последние недели Белый дом всё больше сосредоточился именно на восстановлении судоходства. Один из американских чиновников заявил, что Вашингтон «завершил все свои военные цели» в отношении Тегерана.

«Трамп теперь сфокусирован на обеспечении прохода энергетики через Ормузский пролив, и он сохранит возможность применения военной силы на случай, если Иран продолжит атаковать суда», — отметил представитель Белого дома.

Источники WSJ также утверждают, что Трамп не считает скорое восстановление иранской ядерной программы вероятным. Свою уверенность он связывает с ударами США по трём основным ядерным объектам Ирана в 2025 году и угрозой новых атак в случае возобновления такой деятельности.

При этом Вашингтон может согласиться на бессрочное продление нынешнего режима прекращения огня, если получит возможность контролировать ядерную программу Исламской Республики. В случае полного открытия Ормуза американская сторона также рассматривает снятие морской блокады иранских портов.

Переговоры, однако, остаются сложными. По данным WSJ, Тегеран выдвигает дополнительные требования, а стороны продолжают спорить об условиях судоходства и будущем американского военного присутствия в регионе.

Несколькими днями ранее Трамп пригрозил Ирану мощным ударом, если Ормузский пролив не будет открыт. При этом он подчёркивал, что по-прежнему рассчитывает урегулировать ситуацию переговорами