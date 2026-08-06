Иран и Оман договорились о временном маршруте через Ормузский пролив

Иран и Оман продолжают согласование нового маршрута судоходства через Ормузский пролив. Как заявил заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Казем Гарибабади, новый коридор будет носить временный характер и сможет использоваться от двух до четырех месяцев.

«Этот маршрут, переговоры по которому в настоящее время ведутся с Оманом, считается временным маршрутом, который, естественно, может просуществовать от двух до четырёх месяцев», — приводит его слова агентство IRNA.

По словам дипломата, после вступления соглашения в силу северный маршрут у острова Ларк и южный путь, проходящий через территориальные воды Омана, будут закрыты. Новый коридор частично пройдёт по иранским территориальным водам, а частично — по оманским.

Ранее Министерство иностранных дел Ирана сообщило, что Тегеран и Маскат уже согласовали географические координаты нового маршрута через Ормузский пролив. Совместное заявление сторон сейчас находится на этапе окончательной подготовки. При этом в иранском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что соглашение с Оманом не гарантирует полной безопасности судоходства в Ормузском проливе. В Тегеране считают, что риски для проходящих судов сохраняются из-за действий США в регионе.

Ранее Life.ru писал, что США за три месяца обеспечили проход свыше 1000 судов через Ормузский пролив. Сейчас стороны продолжают переговоры о возобновлении судоходства через эту важную мировую водную артерию.