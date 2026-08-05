Судоходство в Ормузе не восстановится по велению Трампа, уверен американист

Полное восстановление судоходства через Ормузский пролив потребует времени, а перебои в его работе могут продолжиться, считает кандидат политических наук Егор Торопов. По его оценке, в обозримой перспективе пропускная способность коридора приблизится к показателям, зафиксированным до начала военной операции США в Иране в феврале.

В беседе с «Ридусом» эксперт отметил, что за последний месяц движение через пролив несколько раз частично возобновлялось. Однако объём перевозок пока составлял лишь около трети или четверти от прежнего уровня, а периоды восстановления сменялись новыми ограничениями.

Американист обратил внимание, что Дональд Трамп анонсировал скорое открытие Ормузского пролива и пригрозил Ирану мощным ударом в случае отказа от сделки. Он назвал подобные заявления частью переговорной тактики Вашингтона, который попеременно усиливает давление на Тегеран и ослабляет его, добиваясь продвижения диалога.

«На данном этапе риторика с обеих сторон представляет собой не более чем инструмент. За кулисами обе страны ведут себя куда более прагматично, чем на публике», — уверен собеседник издания.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану военным ударом, если ИРИ не обеспечит открытие Ормузского пролива для судоходства. Кроме того, политик заявил, что отказ Ирана от обладания ядерным оружием будет официально закреплён.