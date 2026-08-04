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Регион
4 августа, 05:33

Трамп обвинил нефтяные компании США в сверхприбылях на фоне конфликта с Ираном

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mason Lawrence

Президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство гигантскими заработками американских нефтяных корпораций. В ходе пресс-конференции он потребовал от компаний снизить стоимость топлива.

Глава Белого дома отдельно упомянул Chevron и ExxonMobil, заявив, что обе компании получили чрезмерную прибыль. Трамп также пообещал кардинальное изменение конъюнктуры после завершения противостояния с Ираном.

По его словам, когда Соединённые Штаты «закончат с Ираном», мировые котировки на сырьё резко пойдут вниз. При этом американский лидер дал понять, что ждёт от отрасли более сдержанной ценовой политики уже сейчас.

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Трамп назвал текущие переговоры с Ираном «последним шансом» для Тегерана

Также Дональд Трамп прокомментировал состояние переговоров между США и Ираном по восстановлению нормального судоходства в Ормузском проливе. Американский президент сообщил, что движение в стратегической акватории могут полноценно возобновить уже к 4 августа. Этот шаг он охарактеризовал как первый этап урегулирования.

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Юрий Лысенко
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