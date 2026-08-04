Трамп обвинил нефтяные компании США в сверхприбылях на фоне конфликта с Ираном

Президент США Дональд Трамп публично выразил недовольство гигантскими заработками американских нефтяных корпораций. В ходе пресс-конференции он потребовал от компаний снизить стоимость топлива.

Глава Белого дома отдельно упомянул Chevron и ExxonMobil, заявив, что обе компании получили чрезмерную прибыль. Трамп также пообещал кардинальное изменение конъюнктуры после завершения противостояния с Ираном.

По его словам, когда Соединённые Штаты «закончат с Ираном», мировые котировки на сырьё резко пойдут вниз. При этом американский лидер дал понять, что ждёт от отрасли более сдержанной ценовой политики уже сейчас.

Также Дональд Трамп прокомментировал состояние переговоров между США и Ираном по восстановлению нормального судоходства в Ормузском проливе. Американский президент сообщил, что движение в стратегической акватории могут полноценно возобновить уже к 4 августа. Этот шаг он охарактеризовал как первый этап урегулирования.