США ведут переговоры с Тегераном лишь вполсилы, заявил Трамп

Дональд Трамп заявил, что администрация США намеренно ограничивает интенсивность переговорного процесса с Ираном на фоне критического состояния иранской экономики. В интервью изданию Axios президент отметил, что Вашингтон занимает выжидательную позицию, учитывая галопирующую инфляцию и дефицит финансовых ресурсов в Тегеране.

«Мы ведём с ними переговоры лишь вполсилы. Мы просто наблюдаем за Ираном, где огромная инфляция и практически нет денег», — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон придерживается тактики «тихой дипломатии». По мнению Трампа, морская блокада, инициированная американской стороной, стала катализатором экономического спада в Иране. Переговорный процесс с Тегераном глава Белого дома сравнил с шахматной партией, требующей стратегического расчёта.

Несколькими днями ранее Трамп пригрозил Ирану мощным ударом, если Ормузский пролив не будет открыт. При этом он подчёркивал, что по-прежнему рассчитывает урегулировать ситуацию переговорами