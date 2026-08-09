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Регион
9 августа, 18:45

США ведут переговоры с Тегераном лишь вполсилы, заявил Трамп

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Дональд Трамп заявил, что администрация США намеренно ограничивает интенсивность переговорного процесса с Ираном на фоне критического состояния иранской экономики. В интервью изданию Axios президент отметил, что Вашингтон занимает выжидательную позицию, учитывая галопирующую инфляцию и дефицит финансовых ресурсов в Тегеране.

«Мы ведём с ними переговоры лишь вполсилы. Мы просто наблюдаем за Ираном, где огромная инфляция и практически нет денег», — отметил Трамп.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон придерживается тактики «тихой дипломатии». По мнению Трампа, морская блокада, инициированная американской стороной, стала катализатором экономического спада в Иране. Переговорный процесс с Тегераном глава Белого дома сравнил с шахматной партией, требующей стратегического расчёта.

Трамп назвал текущие переговоры с Ираном «последним шансом» для Тегерана
Трамп назвал текущие переговоры с Ираном «последним шансом» для Тегерана

Несколькими днями ранее Трамп пригрозил Ирану мощным ударом, если Ормузский пролив не будет открыт. При этом он подчёркивал, что по-прежнему рассчитывает урегулировать ситуацию переговорами

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Наталья Демьянова
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