Британия теряет £125 млрд в год из-за неработающих зумеров

Потери экономики и бюджета от кризиса занятости среди молодёжи составили £125 млрд в год в Великобритании. Об этом сообщает газета The Guardian.

Около 1 млн молодых британцев не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку. Их относят к категории «ни-ни», которая объединяет людей вне занятости и образования. По оценке издания, на положение молодёжи повлияли последствия кризиса 2008 года и пандемии коронавируса. Жизнь в стране дорожает, объём государственных услуг сокращается, а искусственный интеллект меняет рынок труда. Расходы на молодёжные службы в Англии сократились на 76%, или на £1,3 млрд. В стране закрылись тысячи молодёжных клубов. Многие социальные работники покинули свои должности.

«Трагедия заключается в том, что вместо того, чтобы тратить средства на предотвращение плохих социальных результатов, Британия вместо этого выделила огромные суммы на последствия неудачи», — говорится в материале.

На каждый фунт, который государство направляет на трудоустройство молодёжи, приходится £25 расходов на пособия. Издание считает, что затраты продолжат расти без мер по возвращению молодых людей к работе и учёбе.

Тем временем производственная и добывающая отрасли становятся всё более привлекательными для молодёжи в России. 33% россиян в возрасте от 17 до 22 лет уже рассматривают возможность трудоустройства в секторе тяжёлой промышленности. Ещё 26% пока не определились, но допускают такой вариант для будущей карьеры. Главными причинами интереса зумеры назвали стабильность (53%), современные технологии и оборудование (45%), а также понятные карьерные перспективы, наставничество и возможность сразу видеть результаты своего труда (по 34%). Скепсис вызывают в основном тяжёлый физический труд (67%) и вредные условия (61%). При этом вариант «непрестижность» выбрали всего 6% опрошенных