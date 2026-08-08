Не из злости, а от усталости: Психолог раскрыла правду о зависти зумеров

Зависть у представителей поколения Z возникает не из-за злого умысла, а из-за их собственных ограничений, объяснила психолог Александра Миллер в беседе с «Абзацем». По её словам, зумеры зациклены на работе и дедлайнах, что мешает им наслаждаться жизнью и вызывает досаду при виде свободных сверстников.

«Зависть зумеров связана с тем, что они более заточены на достижение определенных целей, живут по дедлайнам и не дают себе жить полноценной жизнью. Люди часто завидуют и злятся на тех, кто разрешает себе то, что они сами себе запрещают», – пояснила Миллер.

Она отметила, что молодые люди хотели бы расслабиться, но не могут из-за внутренних блоков. Впрочем, зависть может быть у каждого, даже богатые завидуют чужой семье или отношениям. По мнению эксперта, зависть может быть как деструктивной, так и конструктивной. В первом случае она разрушает человека изнутри, во втором — становится мотивацией для личного роста. Чтобы превратить это чувство в полезный инструмент, психолог рекомендует задать себе вопрос, что можно улучшить в своей жизни прямо сейчас, и составить конкретный план действий.

«Чтобы направить зависть в позитивное русло, нужно честно спросить себя: «Что я могу изменить в этой сфере прямо сейчас?» Полезно составить чек-лист шагов по улучшению жизни. Постепенно внутреннее напряжение уйдет и человек трансформирует свою реальность», – заключила эксперт.

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