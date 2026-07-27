Золотой телец вышел из моды: Россияне перестали считать деньги главным признаком успеха

Россияне стали иначе воспринимать понятие успеха: деньги, должность и статус больше не считаются главными показателями. Людям важнее внутренние качества, семья, здоровье и возможность жить в своём ритме. К такому выводу пришли эксперты коммуникационного агентства «Дела PR» по результатам опроса, который проводился на онлайн-панели в июле 2026 года, в нем приняли участие около 1 700 человек (мужчины и женщины) в возрасте 18–50 лет со всей России. Документ оказался в распоряжении Life.ru.

Две трети жителей страны за последнее время пересмотрели своё отношение к тому, что можно считать настоящим успехом. При этом только 20% опрошенных назвали карьерные достижения и высокий доход главными признаками успешности. Гораздо чаще люди стали обращать внимание на внутренние качества личности.

Для 40% участников исследования главным показателем являются устойчивые жизненные ценности и сила духа. Ещё 33% считают важнейшим признаком успеха наличие крепкой семьи. Половина россиян связывает успешную жизнь с балансом между работой и личными делами, возможностью заниматься любимым занятием и свободой выбора. Успешного человека большинство опрошенных описывает как уверенного в себе (60%) и счастливого (55%). При этом 30% считают признаком успеха профессиональную состоявшесть.

Изменилось и отношение к внешним символам благополучия. На первом месте оказалась счастливая семья — её назвали главным показателем 68% респондентов. Следом идут хорошее здоровье (60%), собственное жильё (58%), путешествия и возможность иметь свободный рабочий график (по 43%). Среди материальных признаков успеха высокий доход занял второе место после наличия собственного жилья — его отметили 52% участников опроса. Дорогой автомобиль оказался значительно менее важным показателем: его выбрали только 28% россиян.

При этом успех для людей сегодня связан не только с образом жизни и внешними атрибутами, но и с поведением человека. Особенно это касается публичных персон. Главным фактором доверия к медийным людям россияне назвали профессионализм — такой ответ дали 63% опрошенных. Также важными качествами стали открытость (55%), честность (53%) и последовательность в действиях (40%).

Половина участников исследования считает важной способность публичного человека признавать свои ошибки. Для 43% доверие повышается, если человек рассказывает не только о победах, но и о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться. Кроме того, россияне стали больше ценить реальные поступки. Треть опрошенных доверяет экспертам, которые подтверждают свои слова собственным опытом. Ещё 15% больше расположены к людям, которые редко рассказывают о себе, но показывают пользу для окружающих.

«Понятие успеха за последнее время радикально изменилось. Это уже не красивые картинки в соцсетях, путешествия по миру и дорогие покупки. Сейчас успех это быть собой, быть открытым, иметь собственное мнение и позицию. Преданность своим ценностям и огонь в глазах теперь более значительный фактор успеха, чем наличие машины премиум-класса», — сказала директор по развитию коммуникационного агентства «Дела PR» Яна Воронина.

Ранее сообщалось о правилах оплаты труда в ночное время. Работа с 22:00 до 06:00 должна оплачиваться по повышенному тарифу согласно Трудовому кодексу. Минимальный размер такой доплаты устанавливается правительством с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.