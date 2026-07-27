Россиянам раскрыли, как должна оплачиваться работа в ночную смену

Каждый час работы в промежутке с десяти вечера до шести утра должен оплачиваться в повышенном размере — это прямо закреплено в Трудовом кодексе, заявил доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин в беседе с RT.

«Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учётом мнения Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — добавил он.

Как пояснил специалист, правительство установило минимальную надбавку в 20% от часовой ставки за каждый отработанный ночной час. Например, если сотрудник зарабатывает 500 рублей в час и отработал четыре часа ночью, минимальная доплата составит 2,4 тысячи рублей против двух тысяч за обычные часы.

При этом эксперт подчеркнул, что конкретный размер повышения может отличаться в большую сторону. Работодатели закрепляют его в коллективных договорах или внутренних нормативных актах, которые принимают с учётом мнения представителей трудовых коллективов.

Финансист также напомнил, что все параметры компенсации за ночные часы могут быть прописаны непосредственно в трудовом договоре. Это даёт сторонам возможность гибко регулировать условия, но не опускать планку ниже установленных законом 20 процентов.

Ранее главный бухгалтер разъяснила, что с 1 сентября 2025 года в России действует новое Положение о расчёте среднего заработка, которое сохранило базовый принцип расчёта отпускных за 12 месяцев, но расширило перечень включаемых выплат. Она отметила, что теперь в расчёт входят квартальные и годовые премии, а также повышения зарплаты, но только те, что закреплены в системе оплаты труда, тогда как разовые премии «за особые заслуги» на отпускные не влияют.