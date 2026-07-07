Опрос: Больше половины врачей выступили за запрет суточных дежурств

Более половины (69,4%) медиков считают, что 24-часовые смены нужно запретить. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Справочник врача», пишет РБК. В исследовании участвовали 2598 специалистов.

За последний год большинство респондентов регулярно дежурили сутками. Чаще всего график включал более десяти таких смен в месяц — об этом сообщили 14,2% опрошенных. Еще 13,6% отработали по 8–10 дежурств, а 10,8% — по 6–8. Лишь 43,2% врачей удалось избежать подобной нагрузки.

Главный мотив для переработок — финансы. Для 62,2% участников это единственный способ увеличить доход. Нехватку кадров назвали причиной 51,3%, а 24,3% сослались на давление руководства.

Самочувствие к концу дежурства медики описывают без прикрас. Тяжёлое состояние со спутанностью мыслей и раздражительностью отметили 31,4%. Критическую заторможенность и «микросон с открытыми глазами» зафиксировали у себя 6,8%. Нормальным своё состояние назвали лишь 3,2%.

Последствия ночной работы накапливаются. Хроническую усталость диагностировали у себя 67,4%, повышенную тревожность и эмоциональное истощение — почти столько же. Ещё половина отметила снижение когнитивных способностей: ухудшение памяти, рассеянность, трудности с концентрацией.

Риск врачебной ошибки оценивается как высокий. Такой вариант допускают 43,9% респондентов, очень высокой вероятность назвали 25,3%. Об отсутствии опасности заявили лишь 1,6%.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов назвал нормальной ситуацией, когда уставший врач не показывает это пациенту. Он подчеркнул, что количество ошибок может перейти в качество, и тогда поток жалоб станет неизбежным. Выгорание Власов охарактеризовал как «утрату именно профессионального интереса».

Альтернативу суткам врачи видят по-разному. Почти треть (31,3%) предложила оставить такие смены только по желанию. Столько же высказались за 12-часовые дежурства с обязательным отдыхом. График «день — ночь — отсыпной — выходной» предпочли 26,1%. Отказаться от переработок готовы не все. Лишь 21% согласны на это ради здоровья, даже если доход упадёт. Почти 39% пойдут на такой шаг только при незначительной потере в деньгах.