Бухгалтер Голубкова: В расчёт отпускных включат квартальные и годовые премии

Главный бухгалтер Юридической группы «Яковлев и Партнёры» Екатерина Голубкова рассказала, как новые правила повлияют на расчёт отпускных. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

С 1 сентября 2025 года в России действует новое Положение о расчёте среднего заработка (Постановление № 540), которое пришло на смену документу, использовавшемуся почти 18 лет. Базовый принцип сохранился — отпускные по-прежнему считают исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев. Однако теперь в расчёт включают квартальные и годовые премии, а также суммы повышения зарплаты в расчётном периоде. Это касается только выплат, закреплённых в системе оплаты труда. Если руководитель премирует сотрудника вне этих документов, такие суммы не повлияют на размер отпускных.

«Как и раньше, отпускные рассчитываются исходя из среднего дневного заработка за 12 месяцев, предшествующих отпуску. Однако новое Положение расширило перечень выплат, которые теперь влияют на размер отпускных для отдельных работников. Если руководитель премирует сотрудника за рамками этих документов — с формулировкой «за особые заслуги», — такие суммы не войдут в расчёт среднего заработка и отпускные не увеличатся», — пояснила она.

Новые правила уже действуют. Работникам стоит проверить, включены ли их регулярные премии в систему оплаты труда, чтобы понять, повлияют ли они на сумму отпускных.

Ранее сообщалось, что каждый четвёртый россиянин в этом году переносил запланированный отпуск. Основные причины — загруженность на работе и финансовые трудности (по 28% опрошенных). Ещё 20% изменили планы поездки, 17% сослались на семейные обстоятельства. В среднем у респондентов накопилось 22 неиспользованных дня — больше всего у работников образования и науки (36), меньше всего в IT и управлении персоналом (по 14). При этом 64% успевают отгулять все дни, 33% остаются с неотгулянными днями, а 3% берут дополнительные выходные.