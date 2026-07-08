Почти треть россиян перенесли отпуск из-за работы и денег

Каждый четвёртый россиянин (27%) в этом году уже переносил запланированный отпуск. Основные причины — загруженность на работе и финансовые трудности (по 28% опрошенных), сообщает «Газета.ru» со ссылкой на результаты опроса.

Ещё 20% сослались на изменение планов поездки, 17% — на семейные обстоятельства. Смену работы отметили 13%, отказ руководства и проблемы со здоровьем — по 11%.

В среднем у опрошенных накопилось 22 неиспользованных дня. Больше всего — у работников образования и науки (36 дней), меньше всего — в IT и управлении персоналом (по 14 дней). При этом 64% респондентов всё же успевают отгулять всё, 33% остаются с неотгулянными днями, 3% берут дополнительные выходные.

А ранее россиянам объяснили, почему лучше всего уходить в отпуск в июле, а не в августе. По словам специалиста, разница в выгоде связана с расчётом: отпускные начисляются за календарные дни, а зарплата — за фактически отработанные рабочие.