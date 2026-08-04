Психолог объяснил, почему зумеры боятся звонков и предпочитают переписку

Внезапный звонок для молодого человека — это вторжение, тогда как переписка даёт дистанцию и ощущение управляемости. Такую точку зрения в беседе с РИАМО высказал психолог Иван Павлов. По его словам, современное поколение выросло в культуре текста, где общение асинхронно: сообщение можно прочитать в удобное время, обдумать ответ и не реагировать здесь и сейчас.

Звонок же требует немедленно бросить все дела и включиться в разговор без подготовки. Это воспринимается как посягательство на личные границы и контроль над собственным временем. Отсюда и почти инстинктивное «а вдруг что-то случилось?» — по логике молодёжи, по пустякам не звонят, для этого есть мессенджеры.

Психолог отметил, что у молодых людей тревожность заметно выше, чем у старшего поколения. В звонке нет паузы, чтобы подобрать слова, нет возможности отредактировать сказанное и нет спасительного смайлика, смягчающего интонацию. Живой голос обнажает, заставляет импровизировать — и для человека, привыкшего к выверенной письменной речи, это стресс.

Отклонить вызов и написать «что случилось?» — для молодёжи не грубость, а нормальный и даже более вежливый способ: он не прерывает жизнь собеседника, а переводит контакт в удобный формат. Павлов советует старшим не обижаться на непринятый звонок, а принять новые правила: предупреждать сообщением и договариваться о времени. Тогда разговор состоится — и будет спокойнее для обеих сторон.

А ранее россиянам раскрыли, могут ли уволить за «спс» вместо «спасибо» в рабочей переписке. По словам специалиста, руководство может трактовать такой стиль общения как низкую вовлечённость и экономию ресурсов на буквах.