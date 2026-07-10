Юрист объяснила, могут ли уволить за «спс» вместо «спасибо» в рабочей переписке

Аналитики подсчитали, что использование сокращения «спс» вместо полного «спасибо» в рабочей переписке повышает риск увольнения сотрудника в ближайшие полгода в среднем на 15,7%. По их версии, руководство может трактовать такой стиль общения как низкую вовлечённость и экономию ресурсов на буквах. Юрист Елена Рудакова в беседе с «Вечерней Москвой» объяснила, действительно ли за это можно лишиться работы.

Специалист напомнила, что Трудовой кодекс содержит исчерпывающий перечень оснований для расторжения трудового договора (статья 77 ТК РФ). В их числе — сокращение штата, несоответствие занимаемой должности по итогам аттестации, а также неоднократное неисполнение обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания. Отдельно предусмотрено увольнение за однократное грубое нарушение: прогул, появление на работе в состоянии опьянения, разглашение тайны, хищение или нарушение требований охраны труда с тяжкими последствиями.

«Иных оснований Трудовой кодекс не содержит (гл. 13 ТК РФ). Все остальные «причины» незаконны и необоснованны. В случае, если работодатель замечает потерю интереса у работника к работе, он должен предпринять усилия для удержания этого интереса и стимулирования труда в организации», — подчеркнула Рудакова.

Юрист также отметила, что уволить за критику начальства тоже нельзя — для этого нет законных оснований, однако за оскорбления и клевету человека могут привлечь к административной ответственности.

Ранее в Роскачестве разъяснили, что даже после увольнения сотрудник вправе открыть больничный и получить пособие, если он заболел в течение 30 календарных дней с даты увольнения и на момент оформления листка нетрудоспособности ещё не устроился официально на новую работу. Размер выплаты составит 60% от среднего заработка за два предыдущих года независимо от стажа, однако данное правило действует только при собственном заболевании, а уход за ребёнком после увольнения не оплачивается.