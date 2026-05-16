Уволили? Всё равно можно оформить больничный и получить деньги — объяснили в Роскачестве
Даже после увольнения человек сохраняет право оформить больничный и получить выплату. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Департаменте организационного развития Роскачества.
Эксперты напомнили, что по Трудовому кодексу и нормам социального страхования пособие по временной нетрудоспособности положено, если сотрудник заболел в течение 30 календарных дней после увольнения. Главное условие — бывший работник не должен быть официально трудоустроен на новом месте на момент открытия больничного листа.
Оплата составляет 60% от среднего заработка за последние два года, вне зависимости от стажа. При этом оплачивается только больничный по собственному заболеванию — например, по уходу за ребёнком после увольнения выплаты не полагаются. В Роскачестве подчеркнули, что процесс увольнения не должен превращаться в конфликт.
«Зрелые работодатели сохраняют прозрачные и уважительные отношения с бывшими сотрудниками, поскольку это напрямую влияет на уровень доверия в коллективе», — добавили эксперты. Качество расставания с сотрудником становится важной частью корпоративной культуры наряду с процессом найма.
Ранее Life.ru писал, что работодатель не имеет права уволить сотрудника по собственной инициативе, пока тот находится на больничном. При этом работник сохраняет право уволиться по собственному желанию в любой момент, в том числе во время болезни.
