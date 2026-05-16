Уволили? Всё равно можно оформить больничный и получить деньги — объяснили в Роскачестве

Обложка © ChatGPT / Life.ru

Даже после увольнения человек сохраняет право оформить больничный и получить выплату. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Департаменте организационного развития Роскачества.

Эксперты напомнили, что по Трудовому кодексу и нормам социального страхования пособие по временной нетрудоспособности положено, если сотрудник заболел в течение 30 календарных дней после увольнения. Главное условие — бывший работник не должен быть официально трудоустроен на новом месте на момент открытия больничного листа.

Оплата составляет 60% от среднего заработка за последние два года, вне зависимости от стажа. При этом оплачивается только больничный по собственному заболеванию — например, по уходу за ребёнком после увольнения выплаты не полагаются. В Роскачестве подчеркнули, что процесс увольнения не должен превращаться в конфликт.

«Зрелые работодатели сохраняют прозрачные и уважительные отношения с бывшими сотрудниками, поскольку это напрямую влияет на уровень доверия в коллективе», — добавили эксперты. Качество расставания с сотрудником становится важной частью корпоративной культуры наряду с процессом найма.

Россиянам рассказали, как выбить себе больничный при нервном срыве

Ранее Life.ru писал, что работодатель не имеет права уволить сотрудника по собственной инициативе, пока тот находится на больничном. При этом работник сохраняет право уволиться по собственному желанию в любой момент, в том числе во время болезни.

