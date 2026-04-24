Россиянам рассказали, как выбить себе больничный при нервном срыве

При нервном срыве можно оформить больничный на работе. Врач зафиксирует состояние и выдаст листок нетрудоспособности до 15 дней. Однако работодатель не обязан оплачивать сотруднику психотерапию, рассказал «Газете.ru» юрист Илья Русяев.

Термина «нервный срыв» в законах нет, поэтому ориентируются на факт временной нетрудоспособности. Если врач подтверждает состояние, он оформляет электронный больничный (обычно до 15 дней). Более длительный случай решает врачебная комиссия. Юрист подчеркнул, что частный психолог без медлицензии не имеет права открывать больничный — только врач в медучреждении.

С внеочередным оплачиваемым отпуском сложнее. Ежегодный отпуск идет по графику, и он обязателен для обеих сторон. Вне графика — только по согласованию. Автоматического права уйти в оплачиваемый отпуск из-за стресса ТК РФ не дает, хотя работодатель может пойти навстречу.

Варианты временного ухода с работы таковы: больничный (при наличии оснований), ежегодный отпуск вне графика (по договоренности) или отпуск без сохранения зарплаты по заявлению сотрудника. Последний вариант выбирают чаще всего, когда нужно срочно отдохнуть пару дней, а показаний для больничного нет.

«По оплате терапии прямой обязанности у работодателя нет. Компенсировать сеансы психолога или курс лечения закон его не заставляет. Обязательная гарантия при болезни сводится к пособию по временной нетрудоспособности при оформленном больничном», — указал эксперт.

Ранее сообщалось, что езда на велосипеде эффективно снимает тревогу и нервное перенапряжение. Ключевую роль здесь играет биохимия, ведь во время движения организм активно вырабатывает эндорфины, серотонин и дофамин. Эти «гормоны радости» улучшают настроение и помогают бороться с тревожными состояниями.