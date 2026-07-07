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7 июля, 15:19

Медсестра из Ленобласти уволена за грубость к «упырю»-пенсионеру после инсульта

Сотрудница Центральной медико-санитарной части № 38 в Сосновом Бору Ленинградской области грубо оскорбляла пациента с инсультом. Женщина не сдерживала эмоций из-за «гиперактивного» поведения пенсионера. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, Петербург».

«Гиперактивный ты стал. Упырь <...> противный. Тварь паскудная», — говорит женщина в резонансном видео.

Медсестру уволили за оскорбления пациента с инсультом. Видео © Telegram / «Осторожно, Петербург»

Сотрудницу сняли на видео, когда она пришла в палату к больному. Кадры попали в комитет по здравоохранению. Там данный инцидент назвали грубым нарушением этики. Женщину уволили, а в больнице решили провести семинар о работе со сложными пациентами.

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Ранее в Архангельской области задержали стримера из Коряжмы, который в прямом эфире желал смерти участникам СВО и оскорблял их жён. В спортивном костюме с водкой в руках он грубо высказывался в адрес бойцов и их семей. После скандала блогер закрыл страницу, удалил видео и принёс извинения. Но полиция начала проверку. Мужчину задержали в Вологодской области.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Наталья Афонина
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